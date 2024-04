Mbappé : Le PSG a tenté un dernier coup de folie !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Durant cette seconde partie de saison, Kylian Mbappé joue beaucoup moins. Une décision prise par Luis Enrique durant le mois de février, juste après l'annonce du crack de Bondy de quitter le PSG à l'issue de son contrat en fin de saison. Cependant, il semblerait que la direction parisienne ait fait ce choix dès le mois de janvier.

Le feuilleton Mbappé aura une nouvelle fois jalonné la saison du PSG. Et pour cause, dès l'été dernier le crack de Bondy avait été écarté de la préparation estivale après avoir refusé d'activer l'option dans son contrat pour prolonger d'une saison. Finalement réintégré au début du mois d'août, alors que le championnat avait déjà repris, Kylian Mbappé avait trouvé un accord avec le PSG pour renoncer à ses primes dans le cas où il quitterait finalement le club. Mais cela n'a pas suffi, puisque depuis le mois de février, le capitaine de l'équipe de France joue beaucoup moins.

Le PSG avait pris sa décision dès janvier pour Mbappé ?

Un timing qui coïncide avec l'annonce de Kylian Mbappé de quitter le PSG à l'issue de la saison. L'attaquant français l'aurait annoncé à sa direction dès le mois de février. Cependant, d'après les informations de L'EQUIPE , Nasser Al-Khelaïfi songeait depuis le mois de janvier à l'idée de moins faire jouer Kylian Mbappé, avant même qu'il annonce sa décision en interne à ses dirigeants.

Al-Khelaïfi voulait encore tenter d'inverser la tendance

L'objectif du président du PSG était simple, il souhaitait mettre une nouvelle fois la pression sur son attaquant afin de le convaincre de prolonger son bail. A ce moment-là, Nasser Al-Khelaïfi n'était pas officiellement au courant de la décision de Kylian Mbappé, mais compte tenu de l'échéance de son contrat, et de ses contacts avec le Real Madrid, le dirigeant qatari savait que la situation était délicate. Et cela n'aura pas fonctionné puisque le crack de Bondy va bel et bien quitter le PSG.