Mercato - PSG : Surprise, Paris touche le jackpot !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Totalement mis de côté par le PSG ces derniers mois, Hugo Ekitike était prêté depuis cet hiver à l'Eintracht Francfort, et le club allemand vient même de lever officiellement l'option d'achat du jeune attaquant de 21 ans. Et contre toute attente, le PSG s'en tire très bien sur le plan financier dans cet épineux dossier.

Barré par une très lourde concurrence dans le secteur offensif du PSG avec le recrutement effectué l'été dernier (Dembélé, Barcola, Kolo Muani, Ramos...), Hugo Ekitike (21 ans) avait donc été poussé vers la sortie par Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi. Les dirigeants du PSG ont finalement trouvé une porte de sortie à l'ancien Rémois, prêté avec option d'achat en janvier dernier du côté de l'Eintracht Francfort.

PSG - Départ de Mbappé : Un attaquant se positionne déjà ? https://t.co/88tw0EKrCD pic.twitter.com/RQKiY68tY5 — le10sport (@le10sport) April 28, 2024

Transfert acté pour Ekitike

Et vendredi midi, une annonce surprise est tombée : le PSG et Francfort ont officialisé le transfert définitif d'Ekitike au sein du club allemand, qui disposait d'une option d'achat dans le cadre de ce prêt payant de l'ancien joueur du Stade de Reims.

Le PSG récupère une belle somme