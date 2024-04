Mercato - OM : Le successeur de Gasset vend la mèche ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En quête d'un nouvel entraîneur pour la saison prochaine, l'OM insiste en coulisses pour attirer Paulo Fonseca, qui arrive en fin de contrat avec le LOSC. Et ce dernier a d'ailleurs affiché un discours très énigmatique qui semble confirmer la tendance d'un départ du club nordiste cet été... pour filer à l'OM ?

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, l'OM met le paquet pour convaincre Paulo Fonseca de reprendre les rênes de son équipe la saison prochaine. L'intérim de Jean-Louis Gasset prendra fin en juin, et c'est donc l'entraîneur portugais du LOSC qui fait office de priorité du côté de l'OM, d'autant que Fonseca présente l'avantage d'arriver en fin de contrat avec les Dogues .

Fonseca très énigmatique sur son avenir

Interrogé samedi en conférence de presse, Paulo Fonseca est d'ailleurs resté très évasif au sujet de son futur au LOSC et d'un éventuel départ pour l'OM cet été : « Comment je vis cette fin de saison et cette situation? Tranquillement. Et totalement concentré sur les quatre derniers matchs. Mon futur n’est pas important, le futur de Lille est le plus important. Je suis totalement concentré sur les quatre prochains matchs. Est-ce que je sais ce que je vais faire? Je n’ai pas décidé », a lâché le Portugais.

« C'est lui qui décidera »