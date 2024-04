Mercato - OM : Gasset valide déjà son successeur ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de saison, Jean-Louis Gasset devrait quitter l’OM seulement quelques mois après sa nomination. Pour le remplacer, plusieurs pistes circulent, y compris celle menant à Franck Haise, dont l’avenir au RC Lens fait débat. Et d’ailleurs, Gasset semble particulièrement apprécié le profil du coach des Sang-et-Or.

Arrivé durant le mois de février, Jean-Louis Gasset ne devrait pas rester à l’OM la saison prochaine. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, la priorité de Pablo Longoria se nomme Paulo Fonseca. Mais Franck Haise fait également partie de la short-list. Et Jean-Louis Gasset ne manque pas d’encenser le coach du RC Lens.

Gasset s’enflamme pour Haise

« On regrette de pas avoir pris 3 points contre Nice mais des faits de jeu ont été contre nous. L'objectif au classement est de finir européen. Lens est venu gagner les 3 dernières saisons, ça veut dire que Franck Haise a la bonne formule, et on va essayer d'arrêter la série », confie l’entraîneur de l’OM en conférence de presse, avant d’en rajouter une couche.

«J'adore»