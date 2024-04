Mercato : Il quitte Marseille et lâche ses vérités sur son transfert

Thibault Morlain

Jérémie Boga fait partie de ces cracks qui sont passés entre les mailles du filet de l’OM étant plus jeunes. Pourtant, l’international ivoirien était dans la cité phocéen avant de finalement faire le choix de s’envoler pour l’Angleterre et Chelsea en 2009. Malgré sa passion pour l’OM, Boga n’aura donc pas porter le maillot olympien, un choix de carrière sur lequel est revenu le principal intéressé.

Aujourd’hui à l’OGC Nice, Jérémie Boga est originaire de Marseille. Alors que la logique aurait voulu qu’il joue pour l’OM, cela n’a pas été le cas. Le club phocéen a manqué l’actuel international ivoirien qui avait d’ailleurs fait le choix de quitter la Canebière très jeune, cédant aux sirènes de Chelsea.



« Drogba est la première des raisons pour laquelle je suis allé à Chelsea »

A l’occasion d’un entretien accordé à Eurosport , Jérémie Boga est revenu sur cette décision de quitter Marseille pour aller jouer à Chelsea. L’ailier de l’OGC Nice a alors confié : « Il y a plusieurs explications. Didier Drogba est la première des raisons pour laquelle je suis allé à Chelsea, c'était un modèle pour tous les jeunes Ivoiriens. Son parcours m’a inspiré et m'a motivé. Après avoir fait les essais là-bas, avoir vu les infrastructures, leur mentalité et leur projet pour moi, toute ma famille a été conquise, surtout moi. C'est pour ça qu'on a pris cette décision de partir si tôt ».

« C'est un choix que j'ai fait sans regret »