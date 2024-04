Mercato - PSG : Le Qatar reçoit un avertissement pour Mbappé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG a raté le coche samedi soir en concédant le match nul contre Le Havre (3-3), et a donc dû patienté jusqu’à dimanche avant d'officialiser le 12e titre de champion de France de son histoire, le 10e sous l'ère du Qatar. Mais Pascal Dupraz refuse de banaliser cette performance pour autant, et interpelle déjà les dirigeants du PSG sur le futur départ de Mbappé.

Ce n'est plus un secret pour personne, Kylian Mbappé quittera le PSG à l'issue de son contrat en juin prochain. L'attaquant de 25 ans a déjà acté la nouvelle depuis un bon moment, et il vit donc sa dernière saison au Parc des Princes, une saison qui pourrait s'avérer mythique avec un incroyable quadruplé à la clé. Mais pour l'instant, le PSG n'a pas encore officialisé le titre en Ligue 1 après sa contre-performance de samedi soir à domicile face au Havre (3-3), et ce résultat fait donc office de piqûre de rappel : la Ligue 1 n'est jamais gagnée d'avance pour les Parisiens.

« Mbappé ? On ne sait pas si Paris sera aussi dominateur sans lui »

C'est en tout cas le discours affiché par Pascal Dupraz sur les ondes de RMC Sport , qui a notamment mis l'accent sur le départ de Mbappé cet été : « Le championnat de France est très compliqué. Demandez à Lionel Messi, le meilleur joueur du monde, s’il s’est promené au PSG… Oui, c’est un événement quand le PSG est champion. Ça couronne l’ensemble d’une saison. Et ça peut emmener le PSG vers un Grand Chelem. Et puis c’est le dernier titre de champion de France avec Kylian Mbappé. On ne sait pas si Paris sera aussi dominateur sans lui », confie l'entraîneur français.

« 10e titre sous QSI, ce n’est pas neutre »