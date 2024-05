Mercato - PSG : La presse italienne annonce déjà deux transferts !

Axel Cornic

C’est un mercato bouillant qui approche pour le Paris Saint-Germain, qui va devoir tourner la page Kylian Mbappé. Les dirigeants seraient déjà au travail et Luis Campos devrait vraisemblablement avoir une grosse enveloppe pour renforcer l’effectif de Luis Enrique. Mais certains joueurs pourraient également être poussés vers la sortie…

Le vent du changement souffle sur le PSG. L’ere de Kylian Mbappé sera bientôt terminée et on s’attend à un changement en profondeur de l’effectif, un an après l’arrivée d’une quinzaine de recrues comme Ousmane Dembélé ou encore Lucas Hernandez.

PSG : Luis Enrique coupable avec Mbappé ? https://t.co/fpq2TxFE5q pic.twitter.com/8iqmo3SJS0 — le10sport (@le10sport) May 9, 2024

Les flops de Campos

Mais tout n’a pas été parfait l’été dernier ! Certaines recrues ont grandement déçu et on peut notamment parler de Randal Kolo Muani ainsi que de Manuel Ugarte, qui ont coûté 150M€ à eux deux. Le premier n’a jamais semblé pouvoir s’imposer dans le trio offensif du PSG, tandis que le second ne serait pas un profil apprécié par Luis Enrique.

Ugarte et Kolo Muani sur la liste des transferts