Une star du PSG annonce son départ, Luis Enrique fait une sortie improbable

Outre Kylian Mbappé, Keylor Navas vivait également sa dernière au Parc des Princes ce dimanche à l’occasion de la réception de Toulouse (1-3), mais à la différence de l’international français, le portier n’a pas foulé la pelouse du PSG, et ce malgré l’absence de Gianluigi Donnarumma. Luis Enrique a livré une drôle d’explication au coup de sifflet final.

Face à Toulouse, certains joueurs du PSG vivaient leur dernière soirée au Parc des Princes sous le maillot parisien. C’est le cas notamment de Kylian Mbappé, qui avait officialisé son départ deux jours auparavant dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, mais également de Keylor Navas. En difficulté dans la capitale depuis l’arrivée de Gianluigi Donnarumma à l’été 2021, le portier de 37 ans arrive à la fin de son contrat et quittera le PSG dans les prochaines semaines.



Navas fait ses adieux, et reste sur le banc

« Chaque seconde passée au Parc des Princes a été merveilleuse. Dieu merci, j’ai toujours ressenti leur affection et leurs encouragements. Ce fut un honneur de défendre cet écusson dans ce stade incroyable. Il me reste encore des objectifs à atteindre, mais je ne voulais pas manquer l’occasion de dire au revoir à ce qui fut ma maison », avait annoncé ce week-end Keylor Navas sur Instagram . Une sortie qui a visiblement échappé à Luis Enrique.

« Je n’ai reçu aucune information en interne »