Mercato : Une star de Guardiola prête à dire oui au PSG ?

Axel Cornic

Il n’a pas fallu attendre l’annonce de Kylian Mbappé sur son départ pour lancer le mercato au Paris Saint-Germain. En interne, Luis Campos travaille déjà sur plusieurs pistes chaudes et selon nos informations l’une de ses priorités n’est autre que Bernardo Silva, ancien de l’AS Monaco qui évolue désormais à Manchester City.

Cet été, un nouveau cycle va débuter au PSG et le départ de Kylian Mbappé va permettre à Luis Campos de régler pas mal de problèmes. C’est le cas au milieu de terrain, où le départ de Marco Verratti n’a pas vraiment été pallié et où un certain Manuel Ugarte semble déjà être poussé vers la sortie.

Bernardo Silva, enfin la bonne ?

Ainsi, l’arrivée d’un véritable milieu créateur a été réclamée et Luis Campos a déjà une idée en tête. Dès février dernier, nous vous avons annoncé sur le10sport.com que la grande priorité du Portugais n’est autre que son compatriote Bernardo Silva, qu’il a déjà tenté d’attirer au PSG en 2023. Pep Guardiola souhaite le garder, mais il possède une clause de départ à 58M€ qui pourrait faciliter son départ de Manchester City.

Un profil très apprécié au PSG