Mercato : Le FC Nantes annonce du lourd pour cet été !

Malgré la défaite contre Lille (1-2) ce dimanche soir, le FC Nantes est officiellement maintenu en Ligue 1 grâce au succès de Strasbourg face à Metz (2-1). Un soulagement pour Antoine Kombouaré, appelé au chevet du club il y a quelques semaines, qui entend procéder à de nombreux changements durant l’été.

Battu mais soulagé. Le FC Nantes a profité de la victoire de Strasbourg contre Metz (2-1) pour acter son maintien en Ligue 1, et ce malgré sa défaite face au LOSC (1-2) dans le même temps sur la pelouse de la Beaujoire. Les Canaris poursuivent leur terrible série à domicile, la plus longue de l’histoire de la Ligue 1 avec neuf revers consécutifs sur leurs terres, mais savourent leur maintien et entendent désormais tourner la page en vue du prochain exercice dans l’élite. A l’issue du match, Antoine Kombouaré n’a pas caché les nombreux changements qui s’annonçaient.

💬 Pedro, Matthis et Nicolas reviennent sur le match face à Lille. pic.twitter.com/UUNUiTbzDZ — FC Nantes (@FCNantes) May 13, 2024

« Beaucoup de départs et d'arrivées »

« J'ai déjà commencé à bosser sur quelques postes, sur l'effectif. Il y aura beaucoup de départs et d'arrivées. C'est comme ça, c'est la vie d'un club , a prévenu l’entraîneur du FC Nantes appelé à la rescousse à la fin du mois de mars. Ça ne fait que deux mois que je suis là mais je suis cuit, je suis défoncé (rires) ».

« L’idée est de recruter pour qu’on puisse faire une saison un peu plus tranquille »