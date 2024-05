PSG : Une recrue à 80M€ se lâche sur son transfert

Thibault Morlain

Ayant besoin d'un numéro 9 l'été dernier, le PSG s'est offert les services de Gonçalo Ramos. D'abord prêté par le Benfica Lisbonne, le Portugais a depuis été transféré définitivement à Paris suite à la levée de son option d'achat. Au total, le PSG devrait débourser 80M€ pour Ramos, qui s'est confié sur son transfert au sein du club de la capitale.

Harry Kane ayant finalement choisi de signer au Bayern Munich, le PSG a dû trouver d'autres solutions pour son buteur. Et finalement, lors du dernier mercato estival, ce sont Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos qui ont été recrutés. Initialement prêté par Benfica, le Portugais a rapidement été transféré définitivement grâce à son option d'achat de 80M€. Désormais, Ramos est un joueur du PSG à part entière, étant sous contrat jusqu'en 2028.



PSG : Le Qatar a raté une légende ! https://t.co/m9u1nQZdw0 pic.twitter.com/6AbwwemgC6 — le10sport (@le10sport) May 9, 2024

« Maintenant, j’ai l’impression que cela fait plusieurs années que je suis à Paris »

Alors que Gonçalo Ramos achève sa première saison en tant que joueur du PSG, le Portugais est revenu sur son arrivée dans son nouveau club. Dans un entretien accordé à Onze Mondial , Ramos a alors confié : « Quand je suis arrivé, il y a eu cette période d’adaptation délicate, ensuite, j’ai pris le temps de visiter la ville, et maintenant, je me sens comme chez moi. J’ai déjà été sur les Champs-Élysées, j’ai vu la Tour Eiffel, c’était très spécial. (...) Mon adaptation au club ? Assez bien parce qu’il y a plusieurs Portugais dans l’équipe qui m’ont bien reçu et bien aidé. Il y a aussi des Espagnols, et même les Français qui parlent espagnol m’ont bien intégré. Maintenant, j’ai l’impression que cela fait plusieurs années que je suis à Paris alors que je suis seulement arrivé en août ! ».

« Quand je suis arrivé, l’adaptation fut difficile »