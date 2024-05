Mercato : La presse italienne annonce déjà trois échecs pour le PSG !

Axel Cornic

Pour oublier Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain va frapper très fort lors du mercato estival avec de nombreuses pistes qui sont évoquées depuis quelques semaines. Mais toutes ne devraient pas se confirmer, même avec la puissance économique illimitée d’un des clubs les plus ambitieux de la planète football.

La liste des joueurs suivis par le PSG pour cet été s’allonge de jour en jour. Il faut dire que les parisiens auront la lourde tâche de remplacer une référence mondiale comme Kylian Mbappé, dont le départ devrait également dégager pas mal d’argent, surtout en ce qui concerne la masse salariale.

Le PSG chasse les plus grandes stars d’Europe

Si l’attaque devrait évidemment être le chantier principal, Luis Campos semble planifier au moins un gros coup secteur et il aurait trouvé plusieurs option à l’étranger. C’est le cas en Angleterre avec Bruno Guimarães, en Espagne avec Gavi et en Italie, avec Rafael Leão. A noter que ce dernier connaît très bien le dirigeant parisien, puisqu’il l’a côtoyé par le passé au LOSC.

C’est mort pour Leão, Guimarães et Gavi ?