Le PSG a déjà la solution pour oublier Mbappé !

Axel Cornic

En fin de contrat, Kylian Mbappé va quitter le Paris Saint-Germain dans seulement quelques semaines et ce dimanche, il a joué son dernier match au Parc des Princes. Une page va donc se tourner, mais pour écrire la prochaine les Parisiens devront obligatoirement passer par un mercato qui s’annonce bouillant.

C’est un PSG nouveau que l’on verra la saison prochaine, sans notamment Kylian Mbappé. La star parisienne a récemment officialisé son départ et ce dimanche, il a fait ses adieux à un Parc des Princes pas totalement acquis à sa cause. Il faudra encore attendre un peu pour que la séparation devienne réelle, mais au sein du club on travaille déjà pour préparer l’avenir.

EXCLU @le10sport : Le PSG est toujours dans la course pour Xavi Simons. Le joueur n'a pris aucune décision et n'en prendra pas tant que sa saison avec Leipzig n'est pas terminéehttps://t.co/90rVovCei0 — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) May 10, 2024

Mbappé, c’est fini

Dès la sortie des premières indiscrétions sur l’avenir de Mbappé, les spéculations ont fusé concernant son possible remplaçant au PSG. Il y a notamment eu plusieurs stars de Serie A et le nom qui revient régulièrement est celui de Victor Osimhen, qui comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com était déjà une cible l’été dernier.

Campos veut un attaquant de pointe au PSG