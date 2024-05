Succession de Mbappé : Le PSG recalé par un international français ?

Thibault Morlain

Kylian Mbappé ayant annoncé son départ du PSG, on se demande maintenant qui viendra le remplacer cet été. Alors que du lourd se préparerait à l'approche du marché des transferts, le nom de Marcus Thuram a été évoqué à Paris. L'international français viendra-t-il succéder à Mbappé ? Visiblement, l'attaquant de l'Inter Milan aurait d'autres idées en tête.

Ciblé par le PSG l'été dernier suite à son départ libre de Mönchengladbach, Marcus Thuram a préféré rejoindre l'Inter Milan. Un an plus tard, cet intérêt des Parisiens serait toujours d'actualité pour l'international français. En effet, avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG cherche à se renforcer offensivement et c'est ainsi qu'en Italie, on fait savoir que Thuram serait toujours scruté.

Une clause libératoire à 85M€

Auteur d'une très belle saison avec l'Inter Milan, couronnée par le titre de champion du monde, Marcus Thuram risque d'intéresser du monde cet été. L'international français disposerait d'une clause libératoire de 85M€, mais comme expliqué par le Corriere dello Sport , pour le moment, l'Inter Milan n'aurait rien reçu concernant Thuram.

Thuram heureux à Milan

Il n'empêche que le média transalpin évoque le PSG parmi les potentiels clubs intéressés. Encore faut-il qu'un transfert soit possible... Et visiblement, alors que l'Inter Milan n'aurait pas l'intention de se séparer de Marcus Thuram, ce dernier se sentirait également très bien dans la ville lombarde. Pas de départ donc à l'ordre du jour ?