OM : Aubameyang veut imiter Drogba, son avenir relancé ?

Auteur d'un doublé face à Lorient dimanche soir, Pierre-Emerick Aubameyang porte son compteur buts à 29 toutes compétitions confondues cette saison. Il n'est plus qu'à trois petites unités du record détenu par Didier Drogba, le buteur olympien le plus décisif au XXIème siècle. Annoncé sur le départ ce lundi matin par la presse locale, le Gabonais a affirmé son envie de marquer l'histoire du club phocéen comme l'a fait son idole. De quoi relancer son avenir ?

«Je peux écrire aussi mon histoire et j'espère que c'est ce qui va se passer»

Vainqueur du Prix Marc-Vivien Foé ce lundi, l'attaquant de l'OM a accordé un entretien à RFI où il affirme son désir de faire mieux que Didier Drogba. « C’est normal qu’on parle de ça au vu des chiffres, mais je ne pense pas qu'il y ait de comparaison possible, puisque Drogba, ça reste Drogba, et c'est une légende. Cela étant, je suis très heureux et très fier que les gens y pensent, c'est sûr, mais on est deux joueurs complètement différents. Et surtout, Drogba, c’est LA légende. Après, si je continue, bien sûr que je peux écrire aussi mon histoire et j'espère que c'est ce qui va se passer. D'autant plus que je lui ai déjà dit, par le passé, qu’il était mon idole quand j'étais plus jeune. On en a parlé récemment, parce que j'avais fait une paire de chaussures par rapport à lui, peut-être qu'il ne se rend pas compte, mais c'est quelqu'un qui a inspiré énormément de monde, moi notamment. Donc, c'est une référence », a confié Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais semble donc se projeter à travers cette déclaration qui pourrait relancer un avenir plus qu'incertain.

Aubameyang pourtant annoncé sur le départ !