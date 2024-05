OM : Le transfert d’un attaquant tourne à l’échec, il s’y attendait

Arnaud De Kanel

Recruté cet hiver en provenance du Bodo Glimt, Faris Moumbagna a vécu des premiers mois compliqués à l'OM. L'attaquant camerounais a subi une grosse vague de critiques parfois très violentes. Mais le Lion Indomptable est solide et il savait que le public marseillais était très exigeant. Il compte revenir plus fort la saison prochaine.

Que ce fut dur pour Faris Moumbagna ces derniers mois. Recruté par l'OM lors du mercato hivernal, le Camerounais a rencontré des difficultés et ses lacunes ont été la source de moqueries à répétition, ce qui peut toucher intérieurement comme on l'a vu avec Vitinha notamment. Mais Moumbagna avait tout prévu.

«Ça ne s'est pas déroulé facilement»

Titularisé à la pointe de l'attaque aux côtés de Pierre-Emerick Aubameyang dimanche soir, Faris Moumbagna n'a pas trouvé le chemin des filets malgré ses efforts. Le Camerounais disputait le dernier match de la saison au Vélodrome et l'heure était donc au bilan pour lui.

«Je savais que ça allait être difficile»