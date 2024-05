Transferts - PSG : Une star met la pression sur le mercato

Axel Cornic

Ce dimanche, le Paris Saint-Germain a disputé son dernier match à domicile face au TFC (1-3), avec notamment les adieux de Kylian Mbappé et plusieurs joueurs qui pourraient bien être poussés vers la sortie. Mais Ousmane Dembélé semble avoir confiance en la direction parisienne pour être toujours plus ambitieuse la saison prochaine !

Une page se tourne à Paris. Après sept saisons, Kylian Mbappé a décidé de quitter le PSG et laissera sans aucun doute un trou béant au niveau sportif comme affectif. Mais pas le temps pour les dirigeants de se laisser prendre par les émotions, car le mercato estival arrive et il va y avoir énormément de travail.

Mercato : Le PSG déjà doublé pour ce crack à 120M€ ? https://t.co/0x0Om7rHbF pic.twitter.com/SceKLRhmyz — le10sport (@le10sport) May 9, 2024

Un été très chaud pour le PSG

Il faudra en effet frapper au moins un très gros coup pour oublier Mbappé et pas seulement en attaque. La défense semble également être un secteur que le PSG aimerait renforcer, surtout avec la grave blessure au genou de Lucas Hernandez. Au milieu, c’est un profil d’expérience qui est recherche, avec d’ailleurs Manuel Ugarte qui pourrait déjà être poussé vers la sortie seulement quelques mois après son arrivée.

« On avance, on se connaît encore plus et j'espère que l'an prochain, on sera encore plus forts »