Mercato : Le PSG obligé de lâcher 70M€ pour oublier Mbappé ?

Encore une fois, le PSG va devoir recruter en attaque cet été. Il faut dire que le club de la capitale s'apprête à perdre Kylian Mbappé, qui va rejoindre le Real Madrid. Pour remplacer le Français, plusieurs noms circulent. Michael Olise fait notamment partie des pistes des dirigeants parisiens. Le joueur de Crystal Palace pourrait rejoindre le champion de France contre un chèque de 70M€.

Après Lionel Messi et Neymar, une autre star va bientôt quitter le PSG. Alors que tout le monde s'en doutait, Kylian Mbappé a annoncé vendredi officiellement son départ du club de la capitale à l'issue de la saison. Les dirigeants parisiens vont donc devoir lui trouver un remplaçant et il pourrait tenter d'aller chercher un jeune joueur prometteur.

Olise pourrait être le remplaçant de Mbappé

Depuis quelque temps, le PSG a décidé de changer l'axe de son projet et de prioriser l'achat de jeunes joueurs prometteurs et, si possible, français. Michael Olise serait donc un parfait remplaçant à Kylian Mbappé, lui qui est âgé de 22 ans, qui est Français et qui brille du côté de Crystal Palace. D'ailleurs, selon Gabriel Agbonlahor, qui s'est exprimé pour talkSPORT , le PSG ferait un très bon coup en recrutant Olise. Mais un tel transfert serait estimé à 70M€. « Olise a 22 ans et veut intégrer l'équipe de France. Avec le départ de Mbappé, je pense qu'il serait parfait pour le PSG. Je l'estime beaucoup. Les buts qu'il marque, il a cette arrogance qui lui permet de prendre le ballon et de dire je vais tirer de ce côté-là, c'est ce que je fais. Avec une clause libératoire de 60 millions de livres sterling (70M€), beaucoup de clubs vont essayer de l'avoir. Les Spurs l'aimeraient. Arsenal l'aimerait. Aston Villa mourrait d'envie de l'avoir, Man United le réclame à corps et à cris. »

Le PSG a d'autres pistes

Mais Michael Olise n'est pas le seul joueur identifié par le PSG pour potentiellement remplacer Kylian Mbappé. Le club de la capitale aurait également des vues sur Victor Osimhen, Viktor Gyökeres, Rafael Leão ou bien Benjamin Šeško. Reste à voir sur quel attaquant se portera le choix de Luis Campos.