Départ de Mbappé : Le PSG se lance dans une bataille XXL ?

C'est désormais officiel : Kylian Mbappé va quitter le PSG à l'issue de la saison. Les dirigeants parisiens n'ont toutefois pas attendu cette annonce pour avancer sur la piste d'un potentiel successeur au Français. Michael Olise pourrait d'ailleurs occuper cette fonction, lui qui brille du côté de Crystal Palace. Mais le club de la capitale devra déjouer la concurrence de Manchester City et Manchester United également.

Le PSG va devoir gérer au mieux son mercato estival. En effet, le club de la capitale est face à une mission d'envergure, remplacer Kylian Mbappé. Le Français a annoncé son départ à l'issue de la saison et il faudra donc trouver un attaquant capable de s'approcher des statistiques folles du champion du monde. Heureusement, Luis Campos a déjà commencé à réfléchir à certains noms.

Osimhen est le grand favori

Parmi les potentiels remplaçants de Kylian Mbappé, Victor Osimhen est le grand favori pour rejoindre le PSG. Le Nigérian plaît beaucoup à Luis Campos, qui pourrait essayer de le recruter cet été, après avoir déjà tenté le coup l'été dernier. Toutefois, il faudra se mettre d'accord avec le président de Naples, ce qui n'est pas une mince affaire. L'ancien joueur du LOSC pourrait quitter le Napoli contre un chèque de 130M€.

Olise intéresse plusieurs clubs