Mbappé : Le PSG prépare sa vengeance face au Real Madrid ?

Jean de Teyssière

Le Real Madrid va enfin réussir à signer Kylian Mbappé. Le Bondynois a annoncé ce vendredi son départ du club de la capitale et plus rien ne semble empêcher le Français de rejoindre le club de ses rêves. Au PSG, on vit mal ce départ et il pourrait être possible pour les dirigeants parisiens de contrecarrer les plans madrilènes avec Florian Wirtz. Explications.

Un an après avoir réussi à signer Jude Bellingham, le Real Madrid va enfin parvenir à faire venir Kylian Mbappé. L'année prochaine, le club espagnol pourrait continuer à frapper un gros coup avec une pépite allemande, même si le PSG aura une possibilité de se venger du départ de son numéro 7.

Wirtz au Real Madrid en 2025 ?

D'après les informations du quotidien espagnol Marca , le Real Madrid commencerait déjà à préparer le mercato de l'été 2025. La pépite du Bayer Leverkusen, Florian Wirtz, pourrait débarquer dans la capitale madrilène en 2025. Mais d'autres clubs rodent.

Le PSG peut plomber le Real Madrid grâce à sa puissance financière

Le PSG pourrait jouer un très mauvais tour au Real Madrid. Énervés par le départ de Kylian Mbappé libre cet été pour le club espagnol, le PSG, ainsi que Manchester City, seraient les deux seules équipes capables de plomber les Merengues avec Florian Wirtz, eux qui disposent de ressources financières quasiment illimitées...