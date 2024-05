Mercato : Le PSG reçoit une réponse pour le successeur de Mbappé

Thibault Morlain

On s’en doutait, mais c’est désormais officiel : Kylian Mbappé va quitter le PSG à la fin de la saison. En effet, le Parisien l’a annoncé sur ses réseaux sociaux. L’une des grandes questions est maintenant de savoir qui viendra remplacer Mbappé. A l’occasion du prochain mercato estival, le PSG pourrait recruter Viktor Gyökeres. Entraîneur du Sporting Portugal, Ruben Amorim s’est prononcé sur l’avenir du Suédois.

Comment remplacer Kylian Mbappé ? Tel est le problème que devra résoudre le PSG cet été. Pour se faire, le club de la capitale penserait à différents transferts. Tenté de recruter un véritable numéro 9, le PSG aurait coché notamment le nom de Viktor Gyökeres, le buteur suédois qui réalise complète folle au Sporting Portugal.

« Je n'ai aucune idée pour Viktor »

Cet été, le mercato pourrait s’emballer pour Viktor Gyökeres, ciblé par de nombreux clubs européens outre le PSG. Quid alors de l’avenir du buteur du Sporting Portugal ? Rapporté par A Bola , Ruben Amorim, entraîneur de Gyökeres, a confié : « Je n'ai aucune idée pour Viktor. Nous voulons vraiment Viktor, mais cela fait partie du rôle du président ».

« Je sais que qu’il est heureux »