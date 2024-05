Mercato : Le PSG veut faire payer Mbappé

Jean de Teyssière

Le PSG a du mal à accepter de voir son attaquant, Kylian Mbappé, partir. Déjà, lorsque Kylian Mbappé avait choisi de ne pas prolonger l'été dernier, il avait été placé dans le loft et avait dû s'asseoir sur sa prime de fidélité, estimée entre 80 et 100M€ pour réintégrer l'effectif. Mais désormais, le PSG veut discuter d'une compensation avec Mbappé, en fonction du contrat qu'il a négocié avec le Real Madrid.

Kylian Mbappé est arrivé au PSG durant l'été 2017, en même temps qu'un certain Neymar. Le Brésilien est parti avec fracas l'été dernier pour Al-Hilal et va être suivi par Kylian Mbappé dans les prochains jours. Le Bondynois devrait signer pour le Real Madrid, qui préfère attendre la finale de la Ligue des Champions pour annoncer sa venue.

Mbappé accepte de ne pas toucher sa prime de fidélité

L'été dernier, Kylian Mbappé annonce qu'il ne veut pas prolonger au PSG. Cette décision provoque l'incompréhension dans la capitale et Nasser al-Khelaïfi prend le problème à bras-le-corps et décide de place son numéro 7 dans le loft. Cette situation fait beaucoup parler et finalement, après une discussion en marge du premier match de la saison face à Lorient (0-0), Mbappé est réintégré dans l'effectif. On apprendra plus tard que le Bondynois avait alors accepté de ne pas toucher sa prime de fidélité, estimée entre 80 et 100M€.

Le PSG veut renégocier une compensation