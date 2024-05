Mbappé quitte le PSG, Hidalgo en rajoute une couche

Jean de Teyssière

C'est désormais officiel, Kylian Mbappé va quitter le PSG en juin prochain. Le meilleur buteur de l'histoire du club l'a annoncé vendredi dernier et c'est désormais toute une ville qui lui rend hommage, avant son départ. La maire de Paris, Anne Hidalgo, lui a rendu un nouvel hommage ce dimanche.

Après l'annonce du départ de Kylian Mbappé du PSG, Anne Hidalgo lui avait rendu un premier hommage : « Cher Kylian, tu as fait briller Paris toutes ces années. Merci pour ces titres, bravo pour ton talent hors-normes, merci pour tes beaux engagements. Bonne chance pour la suite. Parisien un jour, Parisien toujours: tu seras toujours ici chez toi ! »

«Kylian, le meilleur moment, c’était de le voir avec les petits parisiens»

Dans les colonnes du Parisien , la maire de Paris, Anne Hidalgo a une nouvelle fois rendu hommage au numéro 7 du PSG : « Pour moi, Kylian, le meilleur moment, c’était de le voir avec les petits Parisiens, et notamment les gamins des hôpitaux. Quand il est arrivé, le PSG était très engagé dans ce genre d’actions. Je me rappelle, peu de temps après son arrivée, on s’était retrouvé avec des enfants de l’hôpital Necker pour une action en partenariat avec le club. J’ai le souvenir d’un gamin assis sur ses genoux, c’était touchant, simple, authentique. Il a cette générosité, il veut mettre son image aux services des gamins, et de la population de façon plus générale. »

«Il sera toujours Parisien»