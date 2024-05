Mercato - PSG : Le Qatar sort du silence pour le départ de Mbappé

Thibault Morlain

C’était un secret de Polichinelle, mais ça a finalement été officialisé avant le dernier match du PSG au Parc des Princes cette saison : Kylian Mbappé ne continuera pas avec le club de la capitale la saison prochaine. Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, le numéro 7 du PSG a confirmé son départ, lui qui arrive au terme de son contrat. Et visiblement, du côté du Qatar, on n’aurait pas trop de mal à digérer la pilule.

Si rien n’a encore été annoncé concernant une arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid, on sait dorénavant que l’international français ne continuera pas avec le PSG. Sous contrat jusqu’en juin 2024, Mbappé a fait le choix de ne pas activer son année supplémentaire en option et prolonger afin de partir libre. Comme annoncé depuis plusieurs semaines maintenant, le numéro 7 du PSG va faire ses valises après 7 ans sous le maillot du club de la capitale. Une décision officialisée par Kylian Mbappé sur ses réseaux sociaux.

« J'ai besoin d'un nouveau défi après sept ans »

« Je voulais m'adresser à vous. J'avais toujours dit que j'allais m'adresser à vous quand le moment serait venu. Je voulais vous dire à tous que c'est ma dernière année au PSG. Je ne vais pas prolonger et je vais terminer mon aventure dans quelques semaines. Je vais jouer mon dernier match au Parc des Princes dimanche. J'ai besoin d'un nouveau défi après sept ans », lâchait alors notamment Kylian Mbappé dans sa vidéo pour annoncer son départ du PSG.

« Il est légitime qu’il ait envie de connaitre une nouvelle expérience »