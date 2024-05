Transferts - PSG : Après Mbappé, voilà la grande priorité du Qatar

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG avait mis le paquet sur le secteur offensif lors du dernier mercato estival. Malgré la perte de Kylian Mbappé, le club parisien estime avoir fait le plein en attaque. Désormais, la priorité devrait être mise sur le milieu de terrain. Selon nos informations, la direction devrait relancer la piste Bernardo Silva, déjà explorée ces derniers mois par Luis Campos.

Pas de Victor Osimhen, pas de numéro 9. Selon les informations de Fabrizio Romano, aucun avant-centre ne devrait poser ses valises au PSG durant l'intersaison. Comme indiqué par le journaliste italien, la priorité sera mise sur le milieu de terrain. A la recherche d'un élément expérimenté, le PSG va relancer la piste Bernardo Silva. Une piste déjà étudiée comme l'avait indiqué le 10Sport.com.

Mercato : Le PSG a choisi son gardien pour l'année prochaine ! https://t.co/ljxKucQot7 pic.twitter.com/YFsv86T2WH — le10sport (@le10sport) May 8, 2024

Le PSG compte sur Bernardo Silva

« Un problème plus important concerne le jeu de préparation. Au milieu de terrain, je pense, et la plupart des gens sont d’accord, qu’un autre milieu de terrain aux côtés de Vitinha et Warren Zaire-Emery a probablement du sens. Il y a des liens de longue date avec Bernardo Silva et je pense que ce genre de profil pourrait être intéressant, car même si ce groupe relativement jeune du PSG était capable d'aller loin en Ligue des Champions cette saison, un peu plus d'expérience pourrait quand même être très utile. Donc, dans l’ensemble, je pense que des noms comme Bernardo Silva et Bruno Guimaraes, ce genre de profil, pourraient figurer plus haut sur la liste du PSG que quelqu’un comme Osimhen » a déclaré Romano pour Caught Offside.

Nouvelle tentative en préparation

Proche de Luis Campos depuis leur passage commun à l'AS Monaco, le milieu de terrain portugais a l'embarras du choix. En plus du PSG, le FC Barcelone ferait le forcing dans ce dossier. A en croire les informations divulguées dans la presse espagnole, le club catalan aurait même la préférence de Bernardo Silva, dont l'avenir à Manchester City s'écrit en pointillé.