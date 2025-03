Kylian Mbappé, le tacle adressé à Deschamps !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Relativement discret jeudi soir dans le match qui opposait l'équipe de France à la Croatie en Ligue des Nations, Kylian Mbappé n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. La faute à une composition de départ peut séduisante selon Pierre Ménès, qui semble davantage rejeter la faute sur Didier Deschamps que sur l'attaquant du Real Madrid.

L'équipe de France n'a pas affiché son meilleur visage jeudi soir à Split pour le match de Ligue des Nations face à la Croatie (défaite 2-0), loin de là ! Les Bleus de Didier Deschamps se sont inclinés avec une première période bien terne. Et malgré de meilleures intentions dans le second acte, Kylian Mbappé et ses coéquipiers ne sont pas parvenus à inscrire le moindre but contre leurs adversaires du soir.

« Il a essayé... »

Dans son débrief sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot, Pierre Ménès a décrypté la prestation de Kylian Mbappé : « En première période, il a été très peu touché. Il a essayé de dribbler, il a quand même eu les deux seules occasions des Bleus en première mi-temps », estime l'ancien consultant de Canal +, qui a ensuite adressé un tacle à Didier Deschamps sur sa composition.

« Avec une équipe pareille... »

« C’est dommage. Il avait l’air plutôt bien en jambes, mais bon, comment voulez-vous qu’un attaquant arrive à briller avec une équipe pareille », poursuit Ménès, qui se montre donc beaucoup plus critique envers les choix de Deschamps pour ce match entre l'équipe de France et la Croatie qu'envers la prestation globale de Mbappé.