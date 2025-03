Rabiot - OM : «Incroyable», l’énorme regret de Riolo !

Axel Cornic

Libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus, Adrien Rabiot a surpris tout le monde en signant pour l’Olympique de Marseille l’été dernier. Un choix qui semble l’avoir conforté aux yeux de Didier Deschamps, qui l’a replacé au sein de son projet en équipe de France après l’avoir boudé pendant un long moment.

Après un début de semaine bouillant, le calme semble être revenu peu à peu. L’après Classico a été agité pour Adrien Rabiot et son entourage, avec une énorme polémique qui a éclaté autour de l’accueil que lui ont réservé les supporters du PSG. Désormais en équipe de France, le milieu de terrain s’est éloigné de tout ces débats pour viser une place dans le dernier carré de la Ligue des Nations 2025.

Grosse désillusion pour Rabiot et les Bleus

Mais c’est mal parti ! Titulaire ce jeudi soir, le joueur de l’OM n’a pas pu empêcher la défaite de l’équipe de France face à la Croatie, lors du quart de finale aller de la Ligue des Nations (2-0). Placé sur le côté gauche du milieu, dans une position un peu plus reculée que ce que lui demande Roberto De Zerbi à Marseille, il n’a pas vraiment eu d’impact sur la rencontre. Il est déjà loin le temps où tout le monde l’applaudissait, notamment après son doublé face à l’Italie en novembre dernier (3-1).

« Ce gars là, devant la défense, aurait été un joueur de classe internationale »

Pour Daniel Riolo, Adrien Rabiot aurait pu avoir une carrière totalement différente en équipe de France et en club, s’il avait fait quelques efforts encore plus bas sur le terrain. « Ce gars là, devant la défense, aurait été un joueur de classe internationale. Il aurait fait une carrière incroyable » a expliqué le journaliste et éditorialiste de RMC Sport, dans l’After Foot de ce jeudi soir. « Lui pour le coup, c’est vraiment un joueur technique, il est propre avec le ballon ».