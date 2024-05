C’est tendu entre le PSG et Mbappé, les nouvelles révélations

Axel Cornic

En fin de contrat, Kylian Mbappé a officialisé les informations qui couraient sur son avenir depuis des mois, en annonçant son départ du Paris Saint-Germain. Une décision forte qui semblait finalement inévitable vu les nombreuses tensions qu’il y a eu entre lui et la direction, notamment le président Nasser Al-Khelaïfi.

Kylian Mbappé et le PSG, c’est bientôt fini. Après des longs mois de spéculations, la star française est enfin sortie du silence et a annoncé via une vidéo publiée sur les réseaux sociaux qu’il quittait le club. Une étape importante avant son départ en fin de saison, avec le Real Madrid qui est prêt à l’accueillir les bras ouverts.

« Tout le monde sait qu'ils ne s'adressent plus la parole depuis un an »

L’amour a doc duré sept ans entre Paris et l’attaquant français, mais la fin a semblé pleine de tensions. C’est surtout le cas avec Nasser Al-Khelaïfi, qui n’avait pas hésité à écarter Kylian Mbappé l’été dernier après son annonce de ne pas activer l’année supplémentaire en option présente dans son contrat. « Tout le monde sait qu'ils ne s'adressent plus la parole depuis un an » a récemment révélé Daniel Riolo sur RMC Sport , concernant la relation entre les deux hommes forts du PSG.

Mbappé aurait ignoré Al-Khelaïfi et Campos