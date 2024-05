PSG : Mbappé s’en va, un mercato de folie est annoncé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse samedi, Luis Enrique a été le premier membre officiel du PSG à réagir à l'annonce officielle du départ de Kylian Mbappé. Le technicien espagnol a bien évidemment rendu hommage à son futur ex-joueur, tout en se montrant ambitieux pour la saison prochaine avec la ferme intention de frapper fort sur le mercato.

C'est désormais officiel, Kylian Mbappé va quitter le PSG à l'issue de la saison. En fin de contrat, le capitaine de l'équipe de France va laisser un grand vide à Paris. Un vide que Luis Enrique espère bien combler par le recrutement de plusieurs joueurs majeurs comme il l'a affirmé en conférence de presse.

Mbappé : Le PSG a fait une erreur fatale ? https://t.co/5a6BAlYNYY pic.twitter.com/Hfd8kMvzLk — le10sport (@le10sport) May 9, 2024

«Je suis toujours persuadé que nous serons plus forts l'année suivante»

« Je pense que toutes les parties [le club et le joueur] se sont comportées de la meilleure manière possible. Nous avions tous le même objectif. Il ne faut pas oublier qu'il y a encore un titre à jouer, une finale de la Coupe de France, une finale importante pour le club, importante pour tout le monde. Et notre objectif est d’être prêt et de continuer à gagner des titres. Et je répète ma conviction : quels que soient les joueurs présents ou non [dans l’effectif], je suis toujours persuadé que nous serons plus forts l'année suivante. C’est ma façon de penser et je crois qu’elle est parfaite pour affronter l'avenir. Après, comme tout le monde, je peux avoir raison comme je peux me tromper », lâche l’entraîneur du PSG en conférence de presse avant d’en rajouter une couche.

«Le PSG continuera à être grand»