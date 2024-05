Mercato - PSG : Mbappé est attendu en Angleterre !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Partenaire de Kylian Mbappé au PSG entre 2017 et 2020, Thomas Meunier se livre sur l'annonce de départ de l'attaquant français, qui arrive en fin de contrat avec le club de la capitale. Et le latéral belge aimerait bien voir Mbappé tenter un autre challenge en Premier League après son passage au Real Madrid.

Kylian Mbappé a officialisé son départ du PSG vendredi via une vidéo sur les réseaux sociaux, et il disputait donc dimanche soir contre Toulouse son tout dernier match au Parc des Princes avec le maillot parisien. Le capitaine de l'équipe de France s'apprête à rejoindre le Real Madrid avec qui un accord a déjà été trouvé, mais à 25 ans, sa carrière est encore longue. Et l'un de ses anciens partenaires du PSG aimerait beaucoup le voir signer avec un club anglais dans les années à venir...

Mbappé : Le PSG a fait une erreur fatale ? https://t.co/5a6BAlYNYY pic.twitter.com/Hfd8kMvzLk — le10sport (@le10sport) May 9, 2024

Meunier se prononce sur Mbappé

Coéquipier de Mbappé pendant trois saisons au PSG, Thomas Meunier se confie à ce sujet dans les colonnes de L'EQUIPE : « Surpris de le voir rester sept ans au PSG ? Non, pas surpris. Je sais déjà que c'est difficile de quitter le PSG. Paris se donne les moyens de retenir un joueur. Kylian savait aussi qu'il était chez lui. L'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs, ce n'est pas toujours bon de partir. Je n'aurai pas été choqué de le voir même resigner une ou deux saisons. Après Kylian est quelqu'un d'ambitieux, ouvert d'esprit, avec une grande volonté d'apprendre. C'est un joueur qu'on ne retrouve que tous les six, sept ou huit ans », indique le latéral droit belge, qui évoque ensuite un autre point de chute pour Mbappé une fois qu'il aura terminé son histoire avec le Real Madrid, dans quelques années.

« Peut-être qu'il ira ensuite en Premier League aussi »