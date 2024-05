Départ de Mbappé : Une bombe à retardement au PSG ?

Axel Cornic

En fin de contrat, Kylian Mbappé a décidé de quitter le Paris Saint-Germain, après sept saison passées au club. Une décision forte mais qui semblait désormais devenue inévitable vu les différentes informations autour de l’attaquant français ces derniers mois, mais surtout avec les grosses tensions internes avec la direction parisienne et surtout le président Nasser Al-Khelaïfi.

Seulement quelques jours après sa vidéo sur les réseaux sociaux où il a officialisé son départ, Kylian Mbappé a disputé son dernier match au Parc des Princes avec le PSG. Et le moins que l’on puisse dire c’est que tout n’a pas été parfait, à l’image de la gestion catastrophique des dernières années.

PSG : Luis Enrique coupable avec Mbappé ? https://t.co/fpq2TxFE5q pic.twitter.com/8iqmo3SJS0 — le10sport (@le10sport) May 9, 2024

« Il n’y a plus le moindre rapport entre Mbappé et Al-Khelaïfi »

Plusieurs sources ont en effet parlé de très grosses tensions entre le clan Mbappé et la direction du PSG, surtout avec le président Nasser Al-Khelaïfi. « L’histoire a commencé l’été dernier avec cette histoire de contrat non prolongé alors que Mbappé avait toujours dit qu’il ne prolongerait jamais. Toute l’année a été gangrénée par ces relations. Ils ont quand même terminé en ne se saluant même plus, le président et Mbappé. Il n’y a plus le moindre rapport entre les deux » a expliqué Daniel Riolo ce lundi matin, dans l’émission Apolline Matin .

« Même à l’intérieur de ce groupe de supporteurs, tout le monde n’était pas exactement d’accord sur ce qu’il fallait faire »