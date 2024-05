PSG - Al-Khelaïfi : Mbappé se fait détruire après son annonce !

Thomas Bourseau

Vendredi soir, ce que tout le monde pressentait est enfin devenu officiel : Kylian Mbappé a annoncé son départ du PSG en fin de saison. Selon toute vraisemblance, il se dirigera vers le Real Madrid à l’intersaison. Mais Pascal Dupraz regrette la manière dont cette communication a été faite.

Kylian Mbappé avait maintenu un suspense factice jusqu’à la fin de la semaine dernière, soit le dénouement du parcours européen du PSG après son élimination en Ligue des champions mardi dernier contre le Borussia Dortmund (1-0). Pour sa prolongation de contrat en 2022, en plus d’une annonce sur les réseaux sociaux et devant les supporters du PSG au Parc des princes, Mbappé avait tenu une conférence de presse aux côtés du président Nasser Al-Khelaïfi.

«Cette annonce froide, sans saveur et pas au niveau du garçon qu'il est»

Cependant, pour ce qui est de la communication de son départ du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a simplement publié une vidéo face caméra sur ses réseaux sociaux, sans interaction avec le public ou bien la presse. Ce que regrette amèrement Pascal Dupraz. « Il a réussi le tour de force de me rendre triste deux fois cette semaine. D'abord ce mardi puis ce vendredi avec cette annonce froide, sans saveur et pas au niveau du garçon qu'il est. C'est la seule critique que je formule sur ce joueur que j'adore. Cela méritait une vraie conférence de presse avec les journalistes, pour les respecter comme il l'a souvent fait. Ils auraient pu nous transmettre les émotions de Kylian Mbappé ».

PSG : Luis Enrique coupable avec Mbappé ? https://t.co/fpq2TxFE5q pic.twitter.com/8iqmo3SJS0 — le10sport (@le10sport) May 9, 2024

«Malheureusement, ce sera encore tout pour le Real Madrid»

Pour l’émission des Grandes Gueules , l’ex-entraîneur du Toulouse FC et de l’ASSE notamment, n’a pas manqué de souligner à quel point cette attitude est injuste pour le championnat français. « Malheureusement, ce sera encore tout pour le Real Madrid. Parce que, croyez-moi, quand il va annoncer sa signature au Real, ce ne sera pas au travers de ses réseaux sociaux mais en grandes pompes dans les locaux. Les journalistes lui poseront les questions qu'ils souhaiteront. Ce n'est pas logique pour le championnat de France et pas au niveau de son rang ».

«Al-Khelaïfi ? Je pense qu’il a pris 1 milliard en 7 ans. C’est une faute de goût de ne pas le remercier»