PSG : Le barbecue de Mbappé le fait halluciner

Vendredi soir, juste après avoir annoncé son départ du PSG sur ses réseaux sociaux, Kylian Mbappé se rendait au Parc des Princes afin de participer au barbecue de fin d’année du Collectif Ultra Paris (CUP). Une scène pour le moins étonnante, qui a notamment sidéré l’ancien Parisien Édouard Cissé. Explications.

La soirée d’adieu de Kylian Mbappé aura bien lieu ce dimanche soir. A l’occasion de la réception de Toulouse pour la dernière à domicile de la saison, le public du PSG aura l’opportunité de saluer le meilleur buteur de son histoire. Pour autant, d’après les dernières informations de l’Equipe , aucun hommage n’est prévu pour le numéro 7, qui sera néanmoins salué par le Collectif Ultra Paris .

Real Madrid : Avant Mbappé, une star vend la mèche pour son avenir ? https://t.co/a5ohwBIps3 pic.twitter.com/dky8r1qkVq — le10sport (@le10sport) May 9, 2024

Mbappé a pris part au barbecue de fin d’année du Collectif Ultra Paris

Le groupuscule ultra parisien a d’ailleurs pu échanger avec Kylian Mbappé dès ce vendredi soir. Et pour cause, après avoir posté la vidéo officialisant son départ du PSG en fin de saison, le numéro 7 s’est directement rendu du côté du Parc des Princes afin de partager un barbecue avec les membres du CUP . Une scène assez étonnante, qui n’a pas été comprise de tous. Ancien joueur du PSG entre 1997 et 2007, Édouard Cissé s’est livré à ce sujet.

« Imagine un peu ce qu'il a été obligé de faire pour s'assurer que cela se passe bien »