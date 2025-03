PSG - Mohamed Henni : Il échappe au pire !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Célèbre sur les réseaux sociaux, le Marseillais Mohamed Henni s'amuse à suivre le PSG en Ligue des champions. S'il prône l'humour et le second degré, le célèbre supporter de l'OM s'expose malheureusement à la réaction hostile de certains fans parisiens. Ce fut d'ailleurs le cas dans les rues de Liverpool comme il l'a raconté.

Très actif sur les réseaux sociaux, Mohamed Henni s'est fait connaître en cassant des télévisions de rage après les matches de l'OM. Mais depuis quelques temps, l’influenceur marseillais suit le PSG en Ligue des champions. Ainsi, il était à Liverpool cette semaine pour assister au huitième de finale retour de Ligue des champions à Anfield. Mais tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Mohamed Henni raconte en effet qu'avant le match, il s'est retrouvé face à plusieurs supporters parisiens dans les rues de Liverpool. Et cela aurait pu très mal se passer.

Henni est passé proche d'un drame à Liverpool

« C’était chaud, chaud, chaud. J’étais dans le centre-ville de Liverpool, je partais manger, j’allais casser mon ramadan. Finalement je n’ai pas cassé mon ramadan, j’étais à ça de me faire casser le c*l. À la base je voulais manger, mais la seule chose que j’ai failli manger c’est des patates. Ça a voulu me ‘faire’ très sérieusement, et ça commence à me péter les c*uilles. Nous on est là pour l’amour du football. S’il y a un Parisien qui veut me ‘faire’, qu’il vienne avec les mêmes armes que moi: les punchlines, la parole, la provoc. Tranquille, ça reste du football. Je suis là, je suis un père de famille et je me retrouve à cavaler dans les rues de Liverpool… », raconte-t-il sur Tik Tok avant de poursuivre son récit.

«J’ai fait le sprint de ma vie»

« J’ai fait le sprint de ma vie, ça me fait ch*er. Il y a des Parisiens qui préfèrent me soulever moi que de soulever un trophée. Tous ceux qui justifient la violence avec le football, tous ceux qui sont prêts à frapper d’autres gens pour leur équipe, wallah (je vous jure) que vous n’aimez pas votre équipe. Pour vous le football, ça reste juste un prétexte pour exprimer votre frustration et votre violence de m*rde. Tout seul, vous ne faites rien et à plusieurs, vous venez faire les malins. Pour faire des vlogs, je dois prendre un garde du corps. C’est la réalité aujourd’hui. Le slogan à Liverpool, c’est ‘You’ll never walk alone’, et il ne faut plus que je marche seul. Là, je marche seul et je suis à deux doigts de me faire marcher dessus. Vous n’avez aucune limite », ajoute Mohamed Henni. Finalement, plus de peur que de mal pour l'influenceur marseillais qui a pu assister à la rencontre et s'est même fait chambrer par le parcage parisien à l'issue du match. Mais cette fois-ci, dans la bonne humeur.