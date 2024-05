Mbappé quitte le PSG, Riolo se paie QSI

Axel Cornic

Un an après Lionel Messi et Neymar, le Paris Saint-Germain a vu une autre star partir, avec Kylian Mbappé. Mais contrairement à ses deux anciens coéquipiers, un hommage lui a été rendu et le moins que l’on puisse dire c’est que tout n’a pas été parfait… et cela n’a rien à voir avec le résultat et la victoire surprenante du TFC (1-3).

C’était une soirée d’adieux ce dimanche, au Parc des Princes. Star du PSG depuis sept saisons, Kylian Mbappé a disputé son dernier match à domicile et a notamment eu droit à un bel hommage de la part des supporters, avec un tifo géant à son effigie. Mais rtout n’était pas vraiment parfait…

EXCLU @le10sport : Le PSG est toujours dans la course pour Xavi Simons. Le joueur n'a pris aucune décision et n'en prendra pas tant que sa saison avec Leipzig n'est pas terminéehttps://t.co/90rVovCei0 — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) May 10, 2024

La der’ de Mbappé

Il y a en effet eu quelques petits accrocs tout au long de cette soirée, avec des sifflets qui ont notamment retenti dans les travées de l’enceinte parisienne. Mais c’est surtout le comportement du PSG qui a interrogé, puisqu’aucun hommage officiel n’a été vraiment rendu par le club à Kylian Mbappé, pourtant meilleur marqueur de buts l'histoire parisienne.

« Le PSG a raté la sortie de toutes ses stars »