PSG - Dernière de Mbappé : L’énorme coup de gueule de Riolo !

Axel Cornic

Après dix années passées en Ligue 1, dont sept au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé va tirer sa révérence. Ce dimanche, c’était son dernier match au Parc des Princes face au TFC (1-3) et les hommages ont été nombreux… tout comme les polémiques, puisque ce sujet semble diviser !

Tout le monde avait les yeux rivés sur la rencontre entre le PSG et le TFC, ce dimanche. Le résultat n’est pas important, mais cette rencontre a surtout été la dernière de Kylian Mbappé au Parc des Princes, avec le maillot parisien sur les épaules. Et s’il a notamment eu un magnifique tufo de la part du virage Auteuil, tout n’a pas été parfait avec notamment des sifflets et quelques polémiques.

« Est-ce que ça s’est pas passé exactement comme on le sentait ?»

Invité de l’émission Apolline Matin ce lundi, Daniel Riolo est revenu sur ces adieux assez particulier de Kylian Mbappé au PSG. « Est-ce que ça s’est pas passé exactement comme on le sentait ? Est-ce qu’on n’avait pas prévu de se poser exactement cette question ? Dans le sens où, toute l’année, vous avez une bataille d’ego entre un président (Nasser Al-Khelaïfi) qui a toujours été dépassé, un entraîneur (Luis Enrique) qui arrive avec un boulard surdimensionné et Mbappé qui est sur une autre planète dans ce domaine » a expliqué l’éditorialiste et journaliste de RMC Sport .

« C’est la faute des trois depuis le départ »