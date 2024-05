Mercato - PSG : Dembélé réagit au départ de Mbappé !

Axel Cornic

Ce dimanche soir, Kylian Mbappé a disputé son dernier match au Parc des Princes sous les couleurs du Paris Saint-Germain, face au TFC (1-3). En fin de contrat et après sept saisons passées au club, la star française a décidé de partir et en marge de sa dernière rencontre à domicile il a notamment reçu un hommage de la part de son coéquipier Ousmane Dembélé.

C’était un match très attendu. Pas vraiment pour le sportif, puisque le PSG n’avait plus rien à jouer et même la défaite surprenante face à Toulouse est passée au second plan. C’est surtout pour Kylian Mbappé, puisqu’il a disputé là sa dernière rencontre au Parc des Princes en tant que joueur parisien, avant de sûrement s’envoiler vers l’Espagne et le Real Madrid.

Les adieux de Kylian Mbappé

L’attaquant français a reçu plusieurs hommages, avec notamment un tifo géant réservé par le virage Auteuil. Pourtant, ce lundi la polémique enfle autour des festivité, avec certains observateurs qui estiment que le PSG aurait pu faire plus. D’autre en revanche, ne semblent toujours pas digérer le départ de Kylian Mbappé pour 0€, avec notamment des sifflets qui ont retenti au Parc des Princes.

« Il a accompli tellement de choses, c'est une légende du PSG »