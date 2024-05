PSG : Mbappé fait ses adieux, Luis Enrique balance

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Deux jours après avoir annoncé son départ, Kylian Mbappé a vécu dimanche sa dernière soirée au Parc des Princes avec le maillot du PSG sur ses épaules, n’échappant pas aux sifflets tout en voyant un tifo à son effigie être présenté par le Collectif Ultras Paris. Un accueil particulier sur lequel est revenu Luis Enrique.

C’est une aventure de sept ans qui touche à sa fin entre Kylian Mbappé et le PSG. Vendredi soir, l’international français de 25 ans a officialisé son départ dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, mettant fin à un secret de polichinelle concernant la suite de sa carrière, lui qui est désormais attendu au Real Madrid. Ce dimanche contre Toulouse (1-3), Mbappé disputait ainsi son dernier match sous le maillot rouge et bleu au Parc des Princes dans une ambiance particulière, alors que des sifflets se sont fait entendre à l’annonce de son nom et qu’aucun hommage n’avait été concocté par le PSG. Le Collectif Ultras Paris a de son côté brandi un tifo à l’effigie du numéro 7. A l’issue de la rencontre, Luis Enrique a livré son avis sur cette soirée spéciale.

« Je n’ai pas entendu de sifflets »

« Je n’ai pas entendu de sifflets. J’ai surtout entendu des applaudissements , a fait savoir Luis Enrique en conférence de presse, relayée par CulturePSG. Les supporters lui ont rendu ce qu’il méritait. Il y a eu des applaudissements, des chants et de la joie. Il est sans aucun doute une légende du club malgré sa jeunesse. Il lui reste encore un match à jouer avec le PSG, mais je répète que je lui souhaite bonne chance pour la suite . »

« Ça a été une soirée parfaite à ce sujet »