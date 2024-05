Écoeurée, une star du PSG pousse un coup de gueule

Alexis Brunet

Le PSG affrontait Toulouse ce dimanche, pour le dernier match de sa saison au Parc des princes. Malheureusement pour les supporters parisiens, ce sont les Toulousains qui se sont imposés, trois buts à un. Après la rencontre, Ousmane Dembélé a pesté contre la performance de son équipe et il a invité ses coéquipiers à donner le maximum pour finir la saison en beauté.

Cela est officiel depuis plusieurs jours : le PSG est champion de France. Mais malgré un titre de champion déjà acquis, le club de la capitale voulait terminer au mieux sa saison, en restant concentré jusqu'au bout. Malheureusement, cela ne s'est pas passé comme prévu pour les Parisiens. En effet, les partenaires de Danilo Pereira se sont inclinés lors de leur dernier match à domicile de la saison, face à Toulouse, sur le score de trois buts à un.

«On ne doit pas perdre comme ça à domicile»

Après la défaite face à Toulouse, Ousmane Dembélé s'est exprimé au micro de Canal+ . L'attaquant du PSG n'a pas apprécié la performance de son équipe et il espère que ses coéquipiers vont se reconcentrer pour terminer la saison en beauté. « Comme vous l’avez dit, ça gâche un peu la fête cette défaite. C’est toujours un peu rageant, même si on est champion, de perdre comme ça devant son public lors du dernier match à domicile. Même si on est champion, on ne doit pas perdre comme ça à domicile. Il reste le dernier match face à Nice un gros du championnat (en réalité il reste deux matches de Ligue 1, l'un contre Nice et l'autre face à Metz) et la finale de la Coupe de France. Quoiqu’il arrive, que ce soit un amical ou une finale de Ligue des Champions, il faut se donner à 100% et donner un bon visage du PSG. »

La Coupe de France, l'ultime objectif du PSG

Maintenant que le championnat est acquis pour le PSG, la Coupe de France est le dernier objectif des joueurs de Luis Enrique. Les Parisiens affronteront l'OL en finale, le 25 mai prochain, pour ce qui sera l'ultime match de Kylian Mbappé avec le club de la capitale.