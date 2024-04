C’est terminé pour Mbappé avec le PSG, il vend la mèche

Arnaud De Kanel

Ce samedi soir, une victoire du PSG face au Havre permettrait aux Parisiens d'être sacrés champions de France de Ligue 1. La récompense d'une domination sans partage cette saison. Pour Pascal Dupraz, malgré l'avantage financier du club de la capitale, il ne faut pas minimiser ce titre, d'autant plus que c'est le dernier de Kylian Mbappé.

Le PSG peut remporter son douzième titre de champion ce samedi. Pour ne pas dépendre des autres, une victoire face au Havre suffira pour soulever ce nouveau titre. Pascal Dupraz n'a d'ailleurs pas manqué de faire remarquer qu'il s'agira de la dernière Ligue 1 remportée par Kylian Mbappé.

Mercato - PSG : Après Mbappé, un attaquant règle son avenir à Paris https://t.co/djvw5rBmLn pic.twitter.com/SBZVrlZyHY — le10sport (@le10sport) April 27, 2024

«C’est le dernier titre de champion de France avec Kylian Mbappé»

« Le championnat de France est très compliqué. Demandez à Lionel Messi, le meilleur joueur du monde, s’il s’est promené au PSG… Oui, c’est un événement quand le PSG est champion. Ça couronne l’ensemble d’une saison. Et ça peut emmener le PSG vers un Grand Chelem. Et puis c’est le dernier titre de champion de France avec Kylian Mbappé. On ne sait pas si Paris sera aussi dominateur sans lui », a déclaré l'ancien coach de l'ASSE dans Les Grandes Gueules du Sport ce samedi matin sur RMC . Un titre qu'il ne faut donc pas banaliser.

«Il faut valoriser ce titre»