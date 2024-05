À l’OM, deux «Oscars» sont réclamés !

Thomas Bourseau

Pierre-Emerick Aubameyang et Leonardo Balerdi ont fait forte impression auprès de Jean-Louis Gasset. L’entraîneur intérimaire de l’OM à qui il ne reste plus que deux matchs avant de tirer sa révérence a souhaité offrir deux Oscars honorifiques aux deux hommes clés de son passage à l’Olympique de Marseille.

Dimanche soir, Leonardo Balerdi et Pierre-Emerick Aubameyang pourraient avoir disputés leur dernier match à l’Orange Vélodrome en tant que joueur de l’OM. En effet, les deux hommes forts du club phocéen sont susceptibles de plier bagage.

«J'aurais donné deux Oscars parce que ce sont les deux joueurs qui auront marqué ces 100 jours»

Entraîneur intérimaire depuis février dernier, Jean-Louis Gasset a déclaré décerner deux Oscars pendant sa période à l’OM pour Pierre-Emerick Aubameyang et Leonardo Balerdi. « Hier, j'ai entendu qu'il y avait un vote entre Aubameyang et Balerdi. On donne toujours l'avantage aux attaquants même si moi j'aurais donné deux Oscars parce que ce sont vraiment les deux joueurs qui auront marqué ces 100 jours que je suis resté ici. Ce sont ces deux personnes qui m'auront marqué et lui, en grand professionnel, il sait très bien que la mission n'est pas finie et que nous avons encore deux matchs malgré la fatigue. Je n'ai pas pu le reposer aujourd'hui parce que même à 2-0, nous avons encore pris un but cadeau, d'où la souffrance ».

«Bravo à Auba, c'est un grand joueur»