OM : Aubameyang snobe l'équipe de France et se justifie

Thibault Morlain

International gabonais, Pierre-Emerick Aubameyang a porté le maillot de sa sélection à 75 reprises. Pourtant, dans sa jeunesse, l'actuel buteur de l'OM a connu les joueurs de l'équipe de France espoirs. Pour Aubameyang, il a donc fallu faire un choix comme de nombreux bi-nationaux et la balance a penché en faveur du Gabon.

Comme de nombreux joueurs bi-nationaux, Pierre-Emerick Aubameyang avait le choix entre l'équipe de France et une autre sélection, en l'occurrence le Gabon pour le joueur de l'OM. Et finalement, alors qu'Aubameyang a pourtant connu l'équipe de France espoirs, en 2009, il fait le choix de défendre les couleurs des Panthères du Gabon.

Mercato - OM : Ce buteur balance sur son arrivée ! https://t.co/hMMsdbgF9f pic.twitter.com/x0GLInfGkM — le10sport (@le10sport) May 9, 2024

Le Gabon plutôt que la France

Interrogé sur le rôle de son père dans le choix de préférer le Gabon à l'équipe de France, Pierre-Emerick Aubameyang a expliqué à RFI : « Il est derrière dans le sens où il est là pour me conseiller, mais c'est moi qui dois faire un choix, ce n'est pas lui. Donc, j’ai fait mon choix et il a pu au moins m'aider sur le fait de plus comprendre la situation au Gabon à ce moment-là ».

Aubameyang influencé par Drogba