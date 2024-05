Semaine décisive pour l’OM, un joueur annonce la couleur

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Grâce à son succès sur le FC Lorient (3-1) ce dimanche soir sur la pelouse du Vélodrome, la bande à Gasset peut encore viser une nouvelle participation en Coupe d’Europe la saison prochaine en cas de succès face à Reims et Le Havre et a son destin en main. Amir Murillo en a pleinement conscience.

L’Olympique de Marseille a su rebondir trois jours après son élimination en demi-finale de Ligue Europa contre l’Atalanta (3-0). Dimanche, les hommes de Jean-Louis Gasset l’ont emporté contre le FC Lorient, de quoi leur donner la possibilité de croire en une qualification européenne alors qu’il reste deux matches à jouer à la formation phocéenne, qui peut encore atteindre la sixième place de Ligue 1, à la lutte avec l’OL et l’OGC Nice. Amir Murillo sait que l’OM n’a pas le droit à l’erreur à l’extérieur contre Reims et Le Havre.

Murillo’s cross 🇵🇦 + Auba’s header 🇬🇦 = 𝗔 𝗽𝗲𝗿𝗳𝗲𝗰𝘁 𝗴𝗼𝗮𝗹 ⚽️😍#SublimeCôtedIvoire ✨pic.twitter.com/kBsMcPmr6l — Olympique de Marseille 🇬🇧 🇺🇸 (@OM_English) May 13, 2024

« Deux finales de plus que nous devons gagner »

« Après la défaite à Bergame, c'était un peu difficile. Nous savions que nous avions une finale aujourd'hui, notre dernier match à domicile, et nous voulions offrir une victoire au public. Nous avons une chance de terminer dans les places européennes. Nous avons l'opportunité de nous qualifier pour l'Europe. Le plus important, c'est que cela dépend de nous , a lancé le joueur de l’OM en zone mixte, relayé par Le Phocéen. Nous savons que les deux prochains matchs sont deux finales de plus que nous devons gagner. Nous n'avons pas d'autre option. »

«Cela dépend de nous, seulement de nous »