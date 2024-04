Mercato : Surprise, Zidane est envoyé en Angleterre !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'avenir de Zinédine Zidane continue de faire l'objet de nombreuses spéculations. Libre de tout contrat, le champion du monde 1998 a été envoyé dans les quatre coins de l'Europe, mais aucun projet sportif ne semble l'avoir convaincu, pas même en Angleterre. Pourtant, Dwight Yorke, légende de Manchester United, veut croire à une arrivée du Français en Premier League.

Surprise en Premier League. Véritable star de Manchester City, Erling Haaland domine, comme à son habitude, le classement des meilleurs buteurs, mais ne compte qu'un but d'avance sur la sensation de Chelsea Cole Palmer. Agé de 21 ans, le jeune anglais enchaîne les prestations de classe et s'affirme comme la futur star des Three Lions .

« Il n’y aurait aucun intérêt à ce que Cole Palmer quitte Chelsea »

Légende de Manchester United, Dwight Yorke a conseillé à Palmer de rester à Chelsea la saison prochaine. « Il n’y aurait aucun intérêt à ce que Cole Palmer quitte Chelsea pour Arsenal parce qu’ils ne gagnent aucun trophée non plus, cela ne ferait aucune différence. Il n’irait pas à Liverpool qui sera en transition avec un nouveau manager et une nouvelle équipe… » a-t-il déclaré à Crypto Casino.

Zidane annoncé à Chelsea