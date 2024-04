Zidane à Paris, c’est possible !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La flamme olympique va découvrir la France jusqu'à la cérémonie d'ouverture organisée à Paris le 26 juillet prochain. Tout au long de l'été, des sportifs reconnus porteront cette fameuse flamme. Mais qui sera le dernier relayeur ? Le secret est bien gardé, mais Amélie Oudéa-Castéra a promis des surprises. Certains espèrent apercevoir Zinédine Zidane, champion du monde de football en 1998.

Tony Estanguet a pris ses responsabilités. Le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024 a désigné Florent Manaudou pour porter la flamme à son arrivée à Marseille le 8 mai prochain. Champion olympique du 50m nage libre en 2012, le petit frère de Laure Manaudou porte depuis 2011 les couleurs du Cercle des nageurs de Marseille. Un choix loin d'être illogique, même si certains espéraient apercevoir un autre enfant de la ville : Zinédine Zidane.

Florent Manaudou premier porteur de la flamme à Marseille

Comme l'a indiqué Nicolas Pelletier, cette décision a été prise par Tony Estanguet unilatéralement. « Pourquoi ce n'est pas Zinedine Zidane qui accueillera la flamme olympique à Marseille ? Florent Manaudou a été sélectionné par Tony Estanguet. Le choix est revenu à Estanguet » a déclaré le journaliste de BFM TV. Mais comme annoncé par Amélie Oudéa-Castéra, Zinédine Zidane pourrait bien faire son apparition d'ici le début des JO.

Zidane dernier relayeur ? La Ministre des Sports laisse planer le doute