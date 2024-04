Zidane snobé à Marseille, voilà la raison

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La flamme olympique est française et a embarqué à bord du Belem pour une traversée de douze jours jusqu'à Marseille. Comme annoncé par Tony Estanguet, Florent Manaudou serait le premier porteur de la torche au sein de la cité phocéenne le 8 mai prochain. Pourquoi ce choix ? Voici la raison.

La flamme olympique est entre les mains de la France. Allumée le 16 avril à Olympie, elle a embarqué à bord du fameux trois-mâts, le Belem, vendredi et se dirige vers l'hexagone, et plus précisément vers Marseille. Comme annoncé par Tony Estanguet, Florent Manaudou deviendra le premier porteur de la flamme dans la cité phocéenne le 8 mai prochain. Qui a pris cette décision ? Pourquoi avoir privilégié le nageur, alors que d'autres sportifs marseillais auraient pu prétendre à ce rôle comme Zinédine Zidane ?

Manaudou plutôt que Zidane, voilà pourquoi

Journaliste pour BFM TV, Nicolas Pelletier a répondu à ces questions. « Pourquoi ce n'est pas Zinedine Zidane qui accueillera la flamme olympique à Marseille ? Florent Manaudou a été sélectionné par Tony Estanguet. Le choix est revenu à Estanguet. Peut-être qu'il y aura des surprises, dès le deuxième jour à Marseille » a-t-il déclaré. Et si Zidane allumait le chaudron devant le Vélodrome ? Interrogée, Amélie Oudéa-Castéra n'a pas voulu en dire plus.

La Ministre des Sports promet des surprises