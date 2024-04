Surprise, Zidane prépare une révolution

Amadou Diawara

Libre de tout contrat depuis l'été 2021, Zinedine Zidane ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. En attendant de connaitre son prochain point de chute, le Ballon d'Or 98 ne reste pas les bras croisés. En effet, Zinedine Zidane préparerait une révolution avec l'UEFA Football Board.

Après une saison 2020-2021 compliquée avec le Real Madrid, Zinedine Zidane a décidé de claquer la porte du Santiago Bernabeu. Alors qu'il était toujours sous contrat avec le club merengue, le Ballon d'Or 98 a préféré prendre le large. Libre de tout engagement depuis bientôt trois ans, Zinedine Zidane n'a toujours pas repris du service. En effet, le technicien français n'a pas trouvé de challenge suffisamment intéressant pour le faire revenir sur un banc, et pourtant, il n'a pas manqué de possibilités.

Zidane fait partie de l'UEFA Football Board

Selon les informations de L'Equipe , Zinedine Zidane et son entourage ont été approchés par plusieurs clubs et sélections. Plus précisément, le coach de 51 ans a été contacté par Manchester United, le Bayern, le Brésil, le Portugal, les Etats-Unis et par l'Arabie Saoudite et ses clubs offrants des ponts d'or, entre autres. S'il n'a accepté aucune proposition pour le moment, Zinedine Zidane n'attend pas de retrouver une équipe sans rien faire. En effet, le Ballon d'Or 98 travaillerait sur un autre projet en parallèle.

Zidane veut révolutionner le football