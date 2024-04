Le PSG va faire comme l’OM ? La grande annonce !

Hugo Chirossel

Trois ans après, le PSG fait son retour demi-finale de la Ligue des champions cette saison, après avoir obtenu sa qualification face au FC Barcelone. Malgré les départs de joueurs stars comme Neymar et Lionel Messi l’été dernier, le club de la capitale a tout de même réussi à atteindre le dernier carré de la C1. Ce qui rappelle à Marcel Desailly l’OM en 1993.

Et si 2024 était la bonne ? Depuis plusieurs années et le rachat du club par le Qatar, le PSG rêve de remporter la Ligue des champions. Les Parisiens ne sont pas passés loin en 2020, mais s’étaient inclinés en finale face au Bayern Munich. Cette saison, le club de la capitale fait son retour en demi-finale, trois ans après avoir été éliminé par Manchester City, et ce malgré les départs de joueurs importants tels que Lionel Messi et Neymar. Lors des deux éditions précédentes, le parcours du PSG s’était arrêté au stade des huitièmes de finale.

«Ça me fait penser au Marseille de mon époque»

Une situation qui rappelle à Marcel Desailly celle de l’OM en 1993. Marseille avait aussi vu des joueurs majeurs de son effectif s’en aller l’été précédent, à l’image de Jean-Pierre Papin et Chris Waddle : « On adore tous le Real Madrid, bien entendu. Mais je crois que le Bayern Munich a une chance, et le PSG aussi parce qu’ils avaient beaucoup de top joueurs les dernières saisons. Ça me fait penser au Marseille de mon époque. Nous avions gagné la première Ligue des champions du football français quand plus personne ne s’y attendait. Il y avait une vraie baisse de qualité en termes de joueurs. Et soudain on l’a fait. Paris a perdu Neymar, Messi, mais ils peuvent créer la surprise et surprendre tout le monde du football . »

«Mais Madrid a quelque chose de spécial»