Surprise, le PSG tient le nouveau Cavani !

Numéro 9 de légende au PSG, Edinson Cavani avait laissé un grand vide à son poste lors de son départ en 2020. Depuis, certains avant-centres ont été recrutés, sans grand succès, par le club parisien. Arrivé cet été contre 80M€ (bonus compris), Gonçalo Ramos a démontré tout son potentiel à la pointe de l’attaque des Rouge et Bleu. Mieux, son style de jeu ressemble étrangement à celui de l’Uruguayen.

Au cours de son histoire récente, le PSG aura vu évoluer plusieurs légendes en ses rangs. Le poste d’avant-centre à Paris a été occupé pendant de longues années par Edinson Cavani. Meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale (200) avant d’être dépassé en mars 2023 par Kylian Mbappé, l’Uruguayen avait quitté le PSG en 2020.

Edinson Cavani n'a jamais été remplacé au PSG

Afin de remplacer son goleador, les dirigeants parisiens avaient tenté le coup Mauro Icardi, sans grand succès. S’en est ensuite suivi une période de deux ans avec un trio d’attaque composé de Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi, qui a pu briller sur certains moments, mais dont l’absence de véritable numéro lui aura été préjudiciable. Désormais, le PSG peut compter sur Gonçalo Ramos. Arrivé cet été à Paris contre 80M€, le Portugais réalise une grande deuxième partie de saison au sein du club français.

Ramos rappelle clairement Cavani au PSG