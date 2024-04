Mercato - PSG : Un buteur XXL lâche sa réponse pour un transfert !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Longtemps en quête de nouveaux renforts offensifs lors du dernier mercato estival, le PSG avait notamment songé au profil de Dušan Vlahović, l'imposant buteur serbe de la Juventus Turin. Ce dernier met les choses au clair dans un entretien accordé à L'EQUIPE, et refroidit pour l'instant les ardeurs du PSG en fixant son avenir avec la Juve.

C'est un fait, le PSG a renouvelé une majeure partie de son secteur offensif l'été dernier afin de pallier notamment les départs de Lionel Messi et de Neymar. De plus, il a longtemps été question durant cette période d'un transfert de Kylian Mbappé, qui avait déjà refusé de prolonger son contrat à cette époque et avait même été placé dans le loft par sa direction. De nombreux noms ont donc circulé en attaque pour le PSG, comme celui de Dušan Vlahović (24 ans), le géant buteur d'1m90 qui évolue à la Juventus Turin.

« J'ai entendu, j'ai vu les journaux... »

Interrogé dans les colonnes de L'EQUIPE ce mardi, l'international serbe revient sur son mercato estival agité et lâche une réponse plutôt évasive : « Des approches concrètes du PSG ? J'ai entendu, j'ai vu les journaux, mais moi je ne savais rien et je ne m'y suis pas tellement intéressé. Je pensais surtout à bien me préparer pour faire une bonne saison », assure Dušan Vlahović, sous contrat jusqu'en 2026 avec la Juventus Turin, et qui ne semble pas ouvert à l'idée d'un transfert au PSG dans l'immédiat.

